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СМИ сообщили о скором исчезновении популярных смартфонов Wileyfox
Британская компания Wileyfox, которая известна во всем мире за счет выпуска бюджетных смартфонов, сегодня оказалась на грани банкроства. Сейчас там осуществляет работу временная администрация. Об этом сообщают зарубежные СМИ.


СМИ сообщили о скором исчезновении популярных смартфонов Wileyfox


Доходы компании Wileyfox снизились до минимальных показателей. Работы лишились уже 20 сотрудников. Представители временной администрации занимаются рассмотрением различных сценариев, включая продажу организации.

По словам экспертов, производителю было довольно трудно конкурировать в бюджетном сегменте рынка смартфонов, поскольку там присутствовали Huawei, Alcatel и другие. Кроме этого, стоимость деталей британской компании увеличилась за счет падения фунта стерлингов по отношению к американскому доллару.

Сейчас специалисты гадают, смогут ли владельцы смартфонов Wileyfox воспользоваться послепродажным сервисом если произойдет поломка. Отмечается, что в России до сих пор в штатном режиме работает интернет-магазин производителя электроники. Пять вариаций смартфонов можно приобрести по цене от 6 до 11 тысяч рублей.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 04:30
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