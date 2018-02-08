"Крупнейшая утечка Apple": В Сети опубликован исходный код загрузчика iPhone
В Сети на GitHub опубликован исходный код загрузчика iBoot смартфона iPhone. Он отвечает за процесс загрузки операционной системы iOS. Эксперты уже назвали утечку крупнейшей в истории Apple.
Эксперты уже назвали данную утечку крупнейшей в истории Apple. В данном коде отсутствуют некоторые файла, без которых его невозможно скомпилировать. Но, тем не менее, это не помешает изучить исходник для поиска уязвимостей. Скорее всего, утечка позволит сэмулировать iOS для других устройств.
Исходный код iBoot является закрытой информацией и их не выкладывают в открытый доступ. Код отвечает за верификацию ядра и идентифицирует подпись Apple, которая необходима для начала работы.
Специалисты в отрасли кибербезопасности назвали опубликованный загрузчик подлинным. Это же подтверждают и источники, знакомые с инсайдерской информацией.
Для рядовых пользователей слив подобной информации означает, что в скором времени появятся непривязанные Jailbreak на последних версиях iOS. В данном случае после перезагрузки или выключения устройства не придется вновь взламывать смартфон. На данный момент файлы удалены из GitHub, но их успели распространить на других сайтах и они доступны для скачивания.
Ранее сообщалось, что новые смартфоны Apple получат экраны в стиле iPhone X.
Эксперты уже назвали данную утечку крупнейшей в истории Apple. В данном коде отсутствуют некоторые файла, без которых его невозможно скомпилировать. Но, тем не менее, это не помешает изучить исходник для поиска уязвимостей. Скорее всего, утечка позволит сэмулировать iOS для других устройств.
Исходный код iBoot является закрытой информацией и их не выкладывают в открытый доступ. Код отвечает за верификацию ядра и идентифицирует подпись Apple, которая необходима для начала работы.
Специалисты в отрасли кибербезопасности назвали опубликованный загрузчик подлинным. Это же подтверждают и источники, знакомые с инсайдерской информацией.
Для рядовых пользователей слив подобной информации означает, что в скором времени появятся непривязанные Jailbreak на последних версиях iOS. В данном случае после перезагрузки или выключения устройства не придется вновь взламывать смартфон. На данный момент файлы удалены из GitHub, но их успели распространить на других сайтах и они доступны для скачивания.
Ранее сообщалось, что новые смартфоны Apple получат экраны в стиле iPhone X.
Автор: Сергей Сидорин