Создатели "Ведьмака" покажут новую игру на самой крупной выставке Е3
Компания CD PROJEKT RED намерена принять участие в выставке E3. Сообщается, что создатели популярной во всём мире игре «Ведьмак» порадуют не только гейм в стиле киберпанк, но и крупное обновление для «Гвинта».
Новый проект разработчиков получит название Cyberpunk 2077. В карточную игру «Гвинт» сотрудники компании CD PROJEKT RED пообещали добавить интересный сюжетный режим.
Что касается выставки Е3, то в этом году она состоится в Лос-Анджелесе с 12 по 14 июня.
«Гвинт» представляет собой коллекционную карточную игру, которую можно запустить на Microsoft Windows, PlayStation 4 и Xbox One. Впервые гейм анонсировали летом 2016 года на конференции, проводимой в рамках ежегодной выставки Е3. Официальный запуск проекта в режиме закрытого бета-тестирования состоялся в октябре того же года.
Новый проект разработчиков получит название Cyberpunk 2077. В карточную игру «Гвинт» сотрудники компании CD PROJEKT RED пообещали добавить интересный сюжетный режим.
Что касается выставки Е3, то в этом году она состоится в Лос-Анджелесе с 12 по 14 июня.
«Гвинт» представляет собой коллекционную карточную игру, которую можно запустить на Microsoft Windows, PlayStation 4 и Xbox One. Впервые гейм анонсировали летом 2016 года на конференции, проводимой в рамках ежегодной выставки Е3. Официальный запуск проекта в режиме закрытого бета-тестирования состоялся в октябре того же года.
Автор: Валерия Орлова