Финансовую безграмотность граждан России объяснили «ментальным барьером»
Жителям России не хватает опыта и знаний, чтобы взаимодействовать с различными финансовыми организациями, к тому же присутствует «ментальный барьер». Такого мнения придерживаются специалисты Центробанка, которые создали проект стратегии повышения финдоступности в стране на 2018-20-е годы.
Появление «ментального барьера» обусловлено недостатком опыта взаимодействия с банками, и устранить эту проблему можно лишь одним способом – повысив грамотность граждан. Цель проекта ЦБ – повысить доступность финансовых услуг для россиян, живущих в сельской местности, на отдаленных территориях, малонаселенных пунктах.
Ко всему прочему, общее состояние доступности финансовых услуг в РФ считается «удовлетворительным». Согласно статистике, у 80% взрослых людей есть банковские счета. С 2011 года данный показатель возрос на 30 процентных пунктов.
Появление «ментального барьера» обусловлено недостатком опыта взаимодействия с банками, и устранить эту проблему можно лишь одним способом – повысив грамотность граждан. Цель проекта ЦБ – повысить доступность финансовых услуг для россиян, живущих в сельской местности, на отдаленных территориях, малонаселенных пунктах.
Ко всему прочему, общее состояние доступности финансовых услуг в РФ считается «удовлетворительным». Согласно статистике, у 80% взрослых людей есть банковские счета. С 2011 года данный показатель возрос на 30 процентных пунктов.
Автор: Вера Антонова