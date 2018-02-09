Математики: Биткоин никогда не станет стабильной валютой
По мнению американских математиков, биткоин не способен стать стабильным, его будет только падать. Это, как подчеркнули специалисты, зависит от меняющегося покупательского спроса.
Ученые университета Питтсбурга (США) в ходе определения ценности биткоина, как отдельной виртуальной валюты, в итоге сделали вывод, что данная стоимость является искусственной. По мнению математиков, рынок криптовалют является таким же «мыльным пузырём» как финансовые пирамиды, получившие популярность в 90-х годах ХХ столетия. Широкий круг людей, заявляют специалисты, проявляя интерес к электронным наличным, не учитывает многих факторов.
Биткоин подвержен спросу и падению, его стоимость может резко изменится. В тоже время виртуальные деньги, по мнению специалистов, могут выполнять роль механизма, способного обеспечить передачу реальных активов. Ранее, в ходе биржевых торгов 2 февраля, биткоин торговался ниже 9 тыс. долларов.
Ученые университета Питтсбурга (США) в ходе определения ценности биткоина, как отдельной виртуальной валюты, в итоге сделали вывод, что данная стоимость является искусственной. По мнению математиков, рынок криптовалют является таким же «мыльным пузырём» как финансовые пирамиды, получившие популярность в 90-х годах ХХ столетия. Широкий круг людей, заявляют специалисты, проявляя интерес к электронным наличным, не учитывает многих факторов.
Биткоин подвержен спросу и падению, его стоимость может резко изменится. В тоже время виртуальные деньги, по мнению специалистов, могут выполнять роль механизма, способного обеспечить передачу реальных активов. Ранее, в ходе биржевых торгов 2 февраля, биткоин торговался ниже 9 тыс. долларов.
Автор: Семен Зайцев