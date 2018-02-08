LG запатентовал смартфон с тремя экранами
Южнокорейская компания запатентовала смартфон с тремя экранами во Всемирной организации интеллектуальной собственности. Заявка была подана еще в декабре 2014 года, одобрена в ноябре 2017 года, но информация об этом была обнародована только сейчас.
Устройство состоит из трех тонких частей, которые могут свернуты в виде папки. Центральная панель имеет кнопку «Домой». В развернутом виде можно использовать все три дисплея, а в сложенном – один или два.
По мнению экспертов, данный смартфон не скоро выйдет в коммерческое использование. Технические характеристики гаджета не называются. Эскизы модели доступны по ссылке.
Устройство состоит из трех тонких частей, которые могут свернуты в виде папки. Центральная панель имеет кнопку «Домой». В развернутом виде можно использовать все три дисплея, а в сложенном – один или два.
По мнению экспертов, данный смартфон не скоро выйдет в коммерческое использование. Технические характеристики гаджета не называются. Эскизы модели доступны по ссылке.
Автор: Сергей Сидорин