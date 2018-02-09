Студентов поймали на участии в тайном соревновании по сексу с полными женщинами
Администрация Корнелльского университета определила, что новые члены братства студентов Zeta Beta Tau принимали участие в состязании за титул человека, имевшего половой контакт с наиболее тяжелой женщиной.
Всем новым членам братства предлагалось зарабатывать баллы за занятие сексом с полными девушками. При этом сами женщины ничего не знали об этом состязании. В расследовании отмечается, что инцидент случился в 2017-м, а сам конкурс назвали «Свиная прожарка». Представители студенческого братстве заявили, что данные об этом недостоверны, а также выразили ужас от мыслей о таком отношении к женщинам, после чего заверили об отсутствии подобных действий со стороны новичков и действующих членов.
По итогу расследования глава ZBT получил 2-летний испытательный срок. Прочие студенты, которых подозревают в участии в состязании, отправляют на курсы по вопросу предотвращения секс-нападений.
Всем новым членам братства предлагалось зарабатывать баллы за занятие сексом с полными девушками. При этом сами женщины ничего не знали об этом состязании. В расследовании отмечается, что инцидент случился в 2017-м, а сам конкурс назвали «Свиная прожарка». Представители студенческого братстве заявили, что данные об этом недостоверны, а также выразили ужас от мыслей о таком отношении к женщинам, после чего заверили об отсутствии подобных действий со стороны новичков и действующих членов.
По итогу расследования глава ZBT получил 2-летний испытательный срок. Прочие студенты, которых подозревают в участии в состязании, отправляют на курсы по вопросу предотвращения секс-нападений.
Автор: Валерий Антонов