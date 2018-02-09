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exclusive / Кино

Продюсер "Убить Била" ответил на обвинения Умы Турман
После режиссера дилогии "Убить Билла" Тарантино на обвинения Умы Турман ответили и продюсеры киноленты. Турман жаловалась, что на съемке одной финальной сцены фильма ее усадили в неисправный автомобиль, уверяя, что он в порядке.

Продюсер "Убить Била" ответил на обвинения Умы Турман


В результате этого Турман врезалась в дерево и получила несколько травм. Что самое неприятное, случай с заведомой поломанной машиной быстро замяли. Звезде понадобилось 15 лет, чтобы добыть запись этого дубля.

Когда прозвучали обвинения знаменитости, Тарантино извинился за страдания актрисы, утверждая, что та ситуация – одна из его грубейших ошибок в проделанной работе. Режиссер отметил, что крайне сожалеет о случившемся.

Актриса, в свою очередь, сказала, что со временем осознала, что постановщик не виноват. Она считает, что виной всему продюсеры, в том числе Лоуренс Бендер и Вайнштейн.

Бендер решил ответить на обвинения звезды. Он тоже высказал сожаление и извинения за то, что пережила Турман. Как уверяет продюсер, безопасность актеров на его проектах всегда была для него самым главным моментом в работе. Он не хотел что-то скрывать ни от актрисы, ни от кого-либо еще. Инцидент – простое недоразумение. Также Бендер добавил, что уважает Турман и желает ей только счастья.

Автор: Дрокина Татьяна
Сегодня, 05:30
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