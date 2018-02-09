Житель Мексики пытался переслать почтой живого тигра
Мексиканскими полицейскими была обнаружена необычная посылка, в которой находился живой маленький тигренок. Местный житель хотел передать по почте хищное животное из штата Халиско в штат Керетапо.
В этот день посылки проверяли вместе со специально обученными собаками, исходя из сообщений информаторов о контрабандных товарах. Тигренок находился в небольшом пластиковом контейнере, был напуган и обезвожен, но в целом состояние было удовлетворительное. Хищника передали в местный центр защиты и содержания животных, где о нем позаботятся и решат куда определить.
Несмотря на все правильно оформленные документы, этот случай был признан жестоким обращением к животным, и полиция ведет расследование вместе с природоохранным ведомством. В социальных сетях пользователи настоятельно просят найти того кто пытался переслать тигренка в ящике, и сделать с ним тоже самое.
Несколькими месяцами ранее, британские защитники животных негативно отнеслись к пересылке по почте живых омаров, которых предлагали на страницах интернет-магазина Amazon.
В этот день посылки проверяли вместе со специально обученными собаками, исходя из сообщений информаторов о контрабандных товарах. Тигренок находился в небольшом пластиковом контейнере, был напуган и обезвожен, но в целом состояние было удовлетворительное. Хищника передали в местный центр защиты и содержания животных, где о нем позаботятся и решат куда определить.
Несмотря на все правильно оформленные документы, этот случай был признан жестоким обращением к животным, и полиция ведет расследование вместе с природоохранным ведомством. В социальных сетях пользователи настоятельно просят найти того кто пытался переслать тигренка в ящике, и сделать с ним тоже самое.
Несколькими месяцами ранее, британские защитники животных негативно отнеслись к пересылке по почте живых омаров, которых предлагали на страницах интернет-магазина Amazon.
Автор: Тригуб Сергей