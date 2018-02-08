Европа и Россия построят новый ускоритель частиц
Руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил, что Россия и Европа построят новый ускоритель частиц. Синхротрон четвертого поколения будет готов через 5-7 лет благодаря специалистам Курчатовского института, Европейскому рентгеновскогу лазеру на свободных электронах и Европейскому исследовательскому ускорительному комплексу.
По словам Ковальчука, новый ускоритель частиц представляет собой абсолютно новый исследовательско-технологический инструмент. Два дня назад была подписана документация по его постройке. В нем содержатся принципы создания синхротрона.
Директор Курчатовского института подчеркивает, что объект может стать новой точкой притяжения ученых и аспирантов со всего мира.
По словам Ковальчука, новый ускоритель частиц представляет собой абсолютно новый исследовательско-технологический инструмент. Два дня назад была подписана документация по его постройке. В нем содержатся принципы создания синхротрона.
Директор Курчатовского института подчеркивает, что объект может стать новой точкой притяжения ученых и аспирантов со всего мира.
Автор: Сергей Сидорин