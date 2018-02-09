Алефтина Штараева возглавила ТОП самых красивых спортсменок ОИ-2018
Эксперты составили ТОП самых красивых спортсменок, принимающих участие в Олимпийских играх этого года. До старта новых соревнований остался всего один день. Перечень возглавила российская спортсменка (хоккей) Алевтина Штарева.
На второй позиции находится уроженка Германии Анна Фернштадт. Уже два года спортсменка занимает место в первой десятки лучших в мире скелетонисток. Если принимать во внимание высокий уровень конкуренции в данном виде спорта, то вряд ли ей удастся завоевать медаль на предстоящих Играх.
Тройку лидеров замыкает россиянка Алена Заварзина (сноуборд). Её имя давно встречается в топах самых красивых девушек-участниц Олимпиады. Считается, что именно такая внешность как у спортсменки приходится по душе иностранцам. Ради Заварзиной уроженец США Вик Уайлд переехал в Россию и сменил гражданство.
На четвертом месте находится мастер по лыжному фристайлу Роуэн Чешир (Великобритания). Она приезжала на Игры в Сочи, но ей не удалось выступить из-за травмы, поскольку на тренировки сломала нос и разбила лицо. Спустя четыре года спортсменка восстановилась и теперь готова побороться за медаль.
ТОП-5 замыкает Софья Фёдорова из России (сноуборд). По словам экспертов, этот вид спорта часто остается в тени других, а зря, ведь у РФ такая замечательная команда.
На второй позиции находится уроженка Германии Анна Фернштадт. Уже два года спортсменка занимает место в первой десятки лучших в мире скелетонисток. Если принимать во внимание высокий уровень конкуренции в данном виде спорта, то вряд ли ей удастся завоевать медаль на предстоящих Играх.
Тройку лидеров замыкает россиянка Алена Заварзина (сноуборд). Её имя давно встречается в топах самых красивых девушек-участниц Олимпиады. Считается, что именно такая внешность как у спортсменки приходится по душе иностранцам. Ради Заварзиной уроженец США Вик Уайлд переехал в Россию и сменил гражданство.
На четвертом месте находится мастер по лыжному фристайлу Роуэн Чешир (Великобритания). Она приезжала на Игры в Сочи, но ей не удалось выступить из-за травмы, поскольку на тренировки сломала нос и разбила лицо. Спустя четыре года спортсменка восстановилась и теперь готова побороться за медаль.
ТОП-5 замыкает Софья Фёдорова из России (сноуборд). По словам экспертов, этот вид спорта часто остается в тени других, а зря, ведь у РФ такая замечательная команда.
Автор: Валерия Орлова