Писатель Борис Акунин не намерен прощаться с Фандориным
Известный российский писатель Борис Акунин заявил, что не желает расставаться со своим героем Эрастом Фандориным. Заключительный роман из серии о сыщике поступил в РФ в свободную продажу.
В своём аккаунте в Facebook писатель сообщил, что последний том фандоринской серии, получивший наименование «Не прощаюсь», выходит в продажу 8 февраля. «Последний дался мне много труднее», - отметил Акунин, сообщая о новом романе. Выход книги состоялся спустя 20 лет после публикации «Азазели», явившейся началом популярной серии. Издание было впервые опубликовано в 1998 году.
Борис Акунин написал, что первый роман он написал на протяжении шести недель, причём без отрыва от основной работы и других дел. Было акцентировано внимание на том, что и писатель и основной герой «сильно изменились». «Теперь читатели с ним прощаются. Я - нет. Потому и такое название», - подчеркнул творческий деятель.
В своём аккаунте в Facebook писатель сообщил, что последний том фандоринской серии, получивший наименование «Не прощаюсь», выходит в продажу 8 февраля. «Последний дался мне много труднее», - отметил Акунин, сообщая о новом романе. Выход книги состоялся спустя 20 лет после публикации «Азазели», явившейся началом популярной серии. Издание было впервые опубликовано в 1998 году.
Борис Акунин написал, что первый роман он написал на протяжении шести недель, причём без отрыва от основной работы и других дел. Было акцентировано внимание на том, что и писатель и основной герой «сильно изменились». «Теперь читатели с ним прощаются. Я - нет. Потому и такое название», - подчеркнул творческий деятель.
Автор: Семен Зайцев