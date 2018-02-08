В Кемеровской области неизвестный разбил банкомат
В Кемеровской области неизвестный разрушил банкомат. Инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения. На запись попала попытка мужчины снять наличность при помощи устройства.
По неизвестной причине, сделать это ему не удалось. После этого молодой человек разозлился и начал бить банкомат. В скором времени осколки экрана разлетелись в стороны. При этом купюры хулиган все же смог получить. Для этого он воспользовался соседним банкоматом. При этом теперь его разыскивают для возмещения ущерба, нанесенного оборудованию. Последний оценили в 60 тысяч рублей.
По неизвестной причине, сделать это ему не удалось. После этого молодой человек разозлился и начал бить банкомат. В скором времени осколки экрана разлетелись в стороны. При этом купюры хулиган все же смог получить. Для этого он воспользовался соседним банкоматом. При этом теперь его разыскивают для возмещения ущерба, нанесенного оборудованию. Последний оценили в 60 тысяч рублей.
Автор: Валерий Антонов