Звезда Playboy Мария Лиман в полуголом наряде призналась, что набрала 20 кг
Ростовская модель Мария Лиман призналась, что за зиму набрала целых 20 килограммов. Об этом звезда Playboy сообщила на свой странице в социальной сети Instagram.
Свою публикацию знаменитость сопроводила традиционной обнаженной фотографией, которую подписала следующим образом: «За зиму я набрала 20 кг». Также она поитересовалась у поклонников, где можно приобрести леопардовые лосины.
На фото Лиман предстала в эротическом нижнем белье, а также колготках в сеточку. Как и всегда, он выглядела прекрасно. Многие не поверили, что знаменитость набрала такое огромное количество килограммов, и похвалили ее за тонкий юмор. За несколько часов пост уроженки Ростова собрала огромное количество лайков и положительных комментариев.
Свою публикацию знаменитость сопроводила традиционной обнаженной фотографией, которую подписала следующим образом: «За зиму я набрала 20 кг». Также она поитересовалась у поклонников, где можно приобрести леопардовые лосины.
На фото Лиман предстала в эротическом нижнем белье, а также колготках в сеточку. Как и всегда, он выглядела прекрасно. Многие не поверили, что знаменитость набрала такое огромное количество килограммов, и похвалили ее за тонкий юмор. За несколько часов пост уроженки Ростова собрала огромное количество лайков и положительных комментариев.
Автор: Валерия Орлова