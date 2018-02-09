Ученые: Искусственный свет по ночам может спровоцировать рак груди
Ученые из университета Гарвард связали появление опухоли груди с искусственным светом по ночам. Они доказали, что у женщин, которые живут там, где высокий уровень такого освещения, повышен риск рака.
Данные выводы – результат исследования здоровья медицинских сестер, которое продолжалось 40 лет и касалось разных аспектов их здоровья. Авторы решили посчитать численность случаев рака, появившихся у участниц эксперимента в период 1989-2013 годы.
Всего изучили 109 672 случаев, при этом ученые выяснили местожительство каждой медсестры и среднее количество освещения с помощью фото со спутников. Данные сведения они анализировали за период в 15 лет.
Выяснилось, что к 2013 году зарегистрировано 3 549 случаев рака молочных желез, что соответствует среднему показателю заболеваемости. Однако ученые заметили непосредственную связь между уровнем освещения ночью рядом с домом женщин до диагноза и возможностью его постановки позже. Чем выше уровень, тем оказался выше риск заболеваемости.
Это подтверждение гипотезы, говорящей о том, что под действием искусственного освещения ночью организм выделяет опасные гормоны, способные провоцировать развитие опухолей и нарушать циркадные ритмы.
Данные выводы – результат исследования здоровья медицинских сестер, которое продолжалось 40 лет и касалось разных аспектов их здоровья. Авторы решили посчитать численность случаев рака, появившихся у участниц эксперимента в период 1989-2013 годы.
Всего изучили 109 672 случаев, при этом ученые выяснили местожительство каждой медсестры и среднее количество освещения с помощью фото со спутников. Данные сведения они анализировали за период в 15 лет.
Выяснилось, что к 2013 году зарегистрировано 3 549 случаев рака молочных желез, что соответствует среднему показателю заболеваемости. Однако ученые заметили непосредственную связь между уровнем освещения ночью рядом с домом женщин до диагноза и возможностью его постановки позже. Чем выше уровень, тем оказался выше риск заболеваемости.
Это подтверждение гипотезы, говорящей о том, что под действием искусственного освещения ночью организм выделяет опасные гормоны, способные провоцировать развитие опухолей и нарушать циркадные ритмы.
Автор: Дрокина Татьяна