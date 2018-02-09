Самой сексуальной ведущей прогноза погоды в мире назвали Янет Гарсия
В категории самых сексуальных телеведущих прогноза погоды в очередной раз победила 27-летняя Янет Гарсия из Мексики. До недавно сообщалось, что Гарсия заимела соперницу в лице 24-летней аргентинки Сол Перез.
Однако девушке удалось сохранить звание «самой сексуальной» до сих пор, чем и порадовать поклонников. В списке ведущих, вошедших в рейтинг сексуальности, значатся уроженки разных стран и возрастов, таких как: Сол Перез 24-лет из Аргентины, Ариана Бродье 38-лет из Франции, Химена Кордоба 38-лет из Колумбии, Льювия Каррильо 23-лет из Мексики, Джеки Гуэрридо 45-лет из США, Майет Карранко 32-лет из Мексики, Магда Палимариу 37-лет из Румынии, Габи Лозоя 30-лет из Мексики, Мэри Гамарра 39-лет из США.
Однако девушке удалось сохранить звание «самой сексуальной» до сих пор, чем и порадовать поклонников. В списке ведущих, вошедших в рейтинг сексуальности, значатся уроженки разных стран и возрастов, таких как: Сол Перез 24-лет из Аргентины, Ариана Бродье 38-лет из Франции, Химена Кордоба 38-лет из Колумбии, Льювия Каррильо 23-лет из Мексики, Джеки Гуэрридо 45-лет из США, Майет Карранко 32-лет из Мексики, Магда Палимариу 37-лет из Румынии, Габи Лозоя 30-лет из Мексики, Мэри Гамарра 39-лет из США.
Автор: Богданова Ярослава