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Теплоход "Иван Папанин" получил пробоину в Антарктиде
В районе станции Барахти в Антарктиде теплоход «Иван Папанин» получил повреждение. На борту судна пребывают 100 человек, оно принадлежит мурманскому морскому пароходству.

Теплоход "Иван Папанин" получил пробоину в Антарктиде


Сообщается, что инцидент был зафиксирован еще в минувший вторник, но о нем стало известно только сегодня. Имеется информация, что повредился корпус, поэтому вовнутрь судна стала поступать забортная вода. Все участники экспедиции сразу были эвакуированы на станцию Барахти.

На данный момент пока не удалось определить характер повреждения корпуса судна. Оно пребывает в районе вышеназванной станции, на его борт специалисты передали два насоса к трём уже имеющимся, чтобы они быстрее откачали воду.

«Иван Папанин» получил повреждение в ходе выполнения перехода в сложнейших метеорологических условиях. Находясь в ледовом поле, судно коснулось подводного препятствия.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 17:42
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