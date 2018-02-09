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exclusive / Технологии

Опубликовано более 150 новых эмодзи заявленых в официальном обновлении
Unicode Consortium закончил работу над новым комплектом картинок эмодзи, в который входят изображения полностью лысых людей, а также чернокожих с разными прическами и цветом волос. Как сообщается разработчиками, очень давно была идея о создании картинок с изображением рыжих людей, что также было осуществлено в новом пакете данных.

Опубликовано более 150 новых эмодзи заявленых в официальном обновлении


Комплект Emoji 11.0 уже полностью готов и пока содержит 157 картинок, причем специалисты из Unicode Consortium еще не уверены, будут ли добавляться еще, или же это финальное число. После выпуска, комплект передают на доработку большим брендам, таким как – Google, Apple, Android и Microsoft. Эти компании в соответствии со своим стилем обрабатывают изображения, после чего и будет оглашен официальный выпуск обновления.

Среди новых изображений можно отметить лысых, рыжих, кудрявых и темнокожих людей, причем цвет кожи представлен в обширном количестве цветовой гаммы, а лысые не только мужчины, но и женщины. Присутствуют также картинки седовласых людей и набор с супергероями. Особенно удивило общественность присутствие чернокожих рыжих людей, что в природе является особенной редкостью.

Кроме людей было добавлено эмодзи нескольких видов животных, продуктов питания и медицинских инструментов. Также долго ждали появление пиратского флага.

Опубликовано более 150 новых эмодзи заявленых в официальном обновлении


Обновление для всех платформ планируют выпустить летом этого года.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 04:00
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