Сергей Семенов заявил, что выплатил компенсацию семье Шурыгиной 220 тысячи рублей
Насильник Дианы Шурыгиной Сергей Семенов на своей странице в Instagram сообщил, что выплатил компенсацию семье Дианы Шурыгиной в размере 220 тысяч рублей. Данные средства выплачены в счет морального ущерба по иску.
В посте Семенов отметил, что ждет, когда к нему придут документы с подтверждением перевода денег, и что он ничего не должен Шурыгиной и ее родственникам. Молодой человек надеется, что жертва изнасилования распорядится деньгами правильно и передаст их в детский дом или больным детям. Также насильник поблагодарил людей, которые помогли собрать ему необходимую сумму.
Ранее сообщалось, что отец Дианы Шурыгиной винит себя в изнасиловании дочери.
В посте Семенов отметил, что ждет, когда к нему придут документы с подтверждением перевода денег, и что он ничего не должен Шурыгиной и ее родственникам. Молодой человек надеется, что жертва изнасилования распорядится деньгами правильно и передаст их в детский дом или больным детям. Также насильник поблагодарил людей, которые помогли собрать ему необходимую сумму.
Ранее сообщалось, что отец Дианы Шурыгиной винит себя в изнасиловании дочери.
Автор: Сергей Сидорин