Ученые: Новый катализатор может значительно удешевить водородное топливо
Ученые создали специальные катализаторы, которые могут значительно удешевить водородное топливо. Над разработкой трудились специалисты из университета Вашингтона.
Как известно, водород – самый распространенный во всей Вселенной элемент, и не удивительно, что этот газ в будущем может стать топливом. Проблема в том, что его сложно получить в чистом виде, над этим и трудились американские ученые.
Они сгенерировали катализатор, которые работает лучше обычного и может сильно удешевить процесс получения чистого газа. В своих предыдущих исследованиях эксперты применяли сульфид молибдена, сплав алюминия и искусственное Солнце (149 ксеноновых ламп, включенных одновременно). Эксперты изготовили наногубку из никеля, железа и использовали ее как катализатор.
Опыты на этом пока не окончены. В будущем, уверены американские исследователи, водородное топливо станет основным на Земле и будет иметь очень маленькую цену.
Как известно, водород – самый распространенный во всей Вселенной элемент, и не удивительно, что этот газ в будущем может стать топливом. Проблема в том, что его сложно получить в чистом виде, над этим и трудились американские ученые.
Они сгенерировали катализатор, которые работает лучше обычного и может сильно удешевить процесс получения чистого газа. В своих предыдущих исследованиях эксперты применяли сульфид молибдена, сплав алюминия и искусственное Солнце (149 ксеноновых ламп, включенных одновременно). Эксперты изготовили наногубку из никеля, железа и использовали ее как катализатор.
Опыты на этом пока не окончены. В будущем, уверены американские исследователи, водородное топливо станет основным на Земле и будет иметь очень маленькую цену.
Автор: Вера Антонова