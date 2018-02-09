В Москве возле здания МИДа установят памятник Евгению Примакову
В Москве возле здания МИДа на территории сквера вблизи Смоленской-Сенной площади будет установлен памятник покойному общественному деятелю Евгению Примакову. Соответствующее решение было принято в Мосгордуме.
Автором памятника стал российский художник Георгий Франгулян, сделавший уже не один монумент. Об этом сообщил глава отдела культурного наследия столицы Сергей Половинкин.
С предложением об установке памятника Примакову еще в мае прошлого года выступил руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров. Его инициативу поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.
В сентябре прошлого года в Подмосковье была открыта гимназия им. Примакова. С 1996 по 1998 год он являлся главой российского МИДа, в разные годы находился на посту руководителя Института востоковедения Академии наук СССР, а также ИМЭМО. Примаков скончался в 2005 году в Москве.
Автором памятника стал российский художник Георгий Франгулян, сделавший уже не один монумент. Об этом сообщил глава отдела культурного наследия столицы Сергей Половинкин.
С предложением об установке памятника Примакову еще в мае прошлого года выступил руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров. Его инициативу поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.
В сентябре прошлого года в Подмосковье была открыта гимназия им. Примакова. С 1996 по 1998 год он являлся главой российского МИДа, в разные годы находился на посту руководителя Института востоковедения Академии наук СССР, а также ИМЭМО. Примаков скончался в 2005 году в Москве.
Автор: Валерия Орлова