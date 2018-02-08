В Воронеже похоронили погибшего в Сирии летчика Филипова
В Воронеже прошли похороны летчика Филипова, погибшего при столкновении с боевиками в Сирии. Герой РФ погребен с почестями на Коминтерновском кладбище. Сама церемония прощания состоялась в Доме офицеров.
Похороны проходили под гимн России. Участие в нем приняли около 2 тысяч человек. Прозвучали 5 залпов салюта от лиц в составе почетного караула. Согласно данным Минобороны, во время облета участка деэскалации боевики атаковали из ПЗРК штурмовик Су-25.
Летчик вплоть до последнего старался удержать боевой самолет в воздухе, а также успел доложить своему командованию о совершенной атаке. Приземлившись по итогам катапультирования в районе, находившемся под контролем террористов, летчик вел неравный бой из своего штатного оружия. В министерстве отметили, что после окружения боевиками тяжелораненый Филипов погиб от подорванной лично гранаты. Посмертно ему было вручено звание Героя России. У летчика остались супруга и дочь 4-х лет.
Похороны проходили под гимн России. Участие в нем приняли около 2 тысяч человек. Прозвучали 5 залпов салюта от лиц в составе почетного караула. Согласно данным Минобороны, во время облета участка деэскалации боевики атаковали из ПЗРК штурмовик Су-25.
Летчик вплоть до последнего старался удержать боевой самолет в воздухе, а также успел доложить своему командованию о совершенной атаке. Приземлившись по итогам катапультирования в районе, находившемся под контролем террористов, летчик вел неравный бой из своего штатного оружия. В министерстве отметили, что после окружения боевиками тяжелораненый Филипов погиб от подорванной лично гранаты. Посмертно ему было вручено звание Героя России. У летчика остались супруга и дочь 4-х лет.
Автор: Валерий Антонов