Парень с рюкзаком и в очках прогулялся голым по центру Сочи
В интернете появился видеосюжет, в котором молодой человек, голый, в солнцезащитных очках и с рюкзаком за плечами, идёт по центру Сочи. За короткое время ролик собрал 76 тысяч просмотров.
Полностью обнаженный молодой человек был замечен на улицах курортного города, по информации местных массмедиа, он прошел по улице Северной, Чебрикова и Горького. Прогулка не продолжалось долго ввиду того, что парень был задержан правоохранительными органами. Видео вызвало в Сети неоднозначную реакцию. Отмечено, что если задержанного признают вменяемым, ему грозит административная ответственность за совершение хулиганских действий в общественном месте.
После доставки нарушителя общественного порядка в отделении полиции, его вскоре передали бригаде «скорой помощи». Парень был доставлен в психоневрологический диспансер с целью освидетельствования.
Полностью обнаженный молодой человек был замечен на улицах курортного города, по информации местных массмедиа, он прошел по улице Северной, Чебрикова и Горького. Прогулка не продолжалось долго ввиду того, что парень был задержан правоохранительными органами. Видео вызвало в Сети неоднозначную реакцию. Отмечено, что если задержанного признают вменяемым, ему грозит административная ответственность за совершение хулиганских действий в общественном месте.
После доставки нарушителя общественного порядка в отделении полиции, его вскоре передали бригаде «скорой помощи». Парень был доставлен в психоневрологический диспансер с целью освидетельствования.
Автор: Семен Зайцев