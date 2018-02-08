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Нижегородские ученые разработали аналог кожи для лечения ожогов и язв
Нижегородские ученые создали аналог кожи, который может использоваться при лечении ожогов и язв. Новый биомедицинский клеточный продукт разработали специалисты Приволжского федерального медисследовательского центра. Проект завершился успешно по итогам 1,5 лет изысканий.

Нижегородские ученые разработали аналог кожи для лечения ожогов и язв


Продукт представляет собой, в сущности, аналог кожи на базе плазмы крови, коллагена, а также стволовых клеток, который открывает возможность более эффективно проводить лечение ожогов, а также диабетических язв, значительно ускорять реэпителизацию крупных поврежденных участков кожи при проведении хирургических операций. На день сегодняшний все иные аналоги либо существенно менее эффективны, либо отличаются намного более высокой стоимостью.

«Сегодня мы переходим к проведению доклинических исследований с животными. Пилотные опыты на крысах продемонстрировали понижение воспалительного ответа, а также ускорение всего процесса заживления ран. Надеемся, за ближайшие несколько лет получится выйти на рынок с полностью готовым продуктом для ввода в клиническую практику при лечении повреждений кожи и хронических ран», – отметила Марфа Егорихина, старший научный сотрудник в составе группы биотехнологий.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 18:48
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