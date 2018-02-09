Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.77 USD 57.67
Курс валют на 09.02.2018
exclusive / Технологии

HP оснастила новую линейку 4К-мониторов разъемами USB-C
В компании HP сообщили, что оснастили новую линейку 4К-мониторов разъемами USB-C и портом Thunderbolt. Разработчики намерены сфокусироваться на деловой аудитории, выпуская мониторы для офиса и бизнеса.

HP оснастила новую линейку 4К-мониторов разъемами USB-C


До этого НР уже выпускал линейку ноутбуков для бизнес-целей. Теперь линейка продукции будет расширена за счет ноутбуков с дисплеями с поддержкой 4К, а также док-станциями. Деловая линейка мониторов включает в себя EliteDisplay S270n и три экрана Z-серии размером от 27 до 43 дюймов. EliteDisplay S270n представляет собой IPS-дисплей диагональю 27 дюймов, который работает с одним кабелем USB-C. Он поддерживает динамическое соотношение контрастности 10000000:1, время отклика составляет 14 мс, а разрешение 4 кГц на частоте 60 Гц.

Дисплеи HP Z27, Z32 и Z43 (номер указывает на диагональ дисплея) предлагают разрешение 4К при 60 Гц, контрастность составляет 5000000:1 при отражении более одного миллиарда цветов.

Док-станция Thunderbolt Dock G2 может поддерживать два дисплея 4К и ее также можно оснастить дополнительным модулем для аудиоконференции. Стоимость док-станции не разглашается, устройство выйдет на рынок не раньше мая. Цена мониторов составит от 549 до 899 долларов.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 07:40
Читайте также
Врач из Уфы назвал "вырванной из контекста" фразу
Burger King могут оштрафовать на 1,5 млн рублей
Сочи: стартовала VII Зимняя Сбербанкиада
Останкинская башня получит новую подсветку в
Команду Олимпийских атлетов из России встретили
Олимпиада 2018: Эксперты прогнозируют победы
Заявивший, что он русский Рой Джонс завершил свою
Из-за ошибки организаторов Олимпиады-2018
Осужденный за изнасилование Шурыгиной Семенов
Тамбовская область возглавила рейтинг регионов с
Эксперты РАНХиГС предрекли пенсиям россиян обвал
Нейронная сеть Сбербанка поможет оценивать
Добавление комментария
Последние новости
09.02, 19:56 Врач из Уфы назвал "вырванной из контекста" фразу о
09.02, 19:50 Ученые внашли ошибки при редактировании генома системой
09.02, 19:40 Ученые открыли фермент, отвечающий за сжигание калорий
09.02, 19:30 Mercedes разработает катер в стиле гиперкара Mercedes
09.02, 19:23 Президентский лимузин «Кортеж» оборудуют шинами «Кама»
09.02, 19:05 ВВС США уничтожили авиаударом не утонувшую ступень
09.02, 18:55 Burger King могут оштрафовать на 1,5 млн рублей за
09.02, 18:53 Сочи: стартовала VII Зимняя Сбербанкиада
09.02, 18:44 Останкинская башня получит новую подсветку в честь
09.02, 18:40 Самбурская отказалась помогать больным раком детям из-за
09.02, 18:31 Ученые: Рыбы научились ходить задолго до выхода на сушу
09.02, 18:25 Команду Олимпийских атлетов из России встретили
09.02, 18:17 Новый командный центр НАТО может вскоре появиться в ФРГ
09.02, 18:10 Ученые обнаружили глаза у глубоководных морских звезд
09.02, 18:04 Сальма Хайек рассказала об угрозах Харви Вайнштейна
09.02, 18:00 Олимпиада 2018: Эксперты прогнозируют победы Германии и
09.02, 17:52 Фильм «Глиняная яма» с Верой Глаголевой скоро выйдет в
09.02, 17:45 Спорткар Aston Martin DB4GT Zagato появится на летних
09.02, 17:37 Заявивший, что он русский Рой Джонс завершил свою
09.02, 17:30 На Кубани мужчины в медицинских масках ограбили сразу