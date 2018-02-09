HP оснастила новую линейку 4К-мониторов разъемами USB-C
В компании HP сообщили, что оснастили новую линейку 4К-мониторов разъемами USB-C и портом Thunderbolt. Разработчики намерены сфокусироваться на деловой аудитории, выпуская мониторы для офиса и бизнеса.
До этого НР уже выпускал линейку ноутбуков для бизнес-целей. Теперь линейка продукции будет расширена за счет ноутбуков с дисплеями с поддержкой 4К, а также док-станциями. Деловая линейка мониторов включает в себя EliteDisplay S270n и три экрана Z-серии размером от 27 до 43 дюймов. EliteDisplay S270n представляет собой IPS-дисплей диагональю 27 дюймов, который работает с одним кабелем USB-C. Он поддерживает динамическое соотношение контрастности 10000000:1, время отклика составляет 14 мс, а разрешение 4 кГц на частоте 60 Гц.
Дисплеи HP Z27, Z32 и Z43 (номер указывает на диагональ дисплея) предлагают разрешение 4К при 60 Гц, контрастность составляет 5000000:1 при отражении более одного миллиарда цветов.
Док-станция Thunderbolt Dock G2 может поддерживать два дисплея 4К и ее также можно оснастить дополнительным модулем для аудиоконференции. Стоимость док-станции не разглашается, устройство выйдет на рынок не раньше мая. Цена мониторов составит от 549 до 899 долларов.
До этого НР уже выпускал линейку ноутбуков для бизнес-целей. Теперь линейка продукции будет расширена за счет ноутбуков с дисплеями с поддержкой 4К, а также док-станциями. Деловая линейка мониторов включает в себя EliteDisplay S270n и три экрана Z-серии размером от 27 до 43 дюймов. EliteDisplay S270n представляет собой IPS-дисплей диагональю 27 дюймов, который работает с одним кабелем USB-C. Он поддерживает динамическое соотношение контрастности 10000000:1, время отклика составляет 14 мс, а разрешение 4 кГц на частоте 60 Гц.
Дисплеи HP Z27, Z32 и Z43 (номер указывает на диагональ дисплея) предлагают разрешение 4К при 60 Гц, контрастность составляет 5000000:1 при отражении более одного миллиарда цветов.
Док-станция Thunderbolt Dock G2 может поддерживать два дисплея 4К и ее также можно оснастить дополнительным модулем для аудиоконференции. Стоимость док-станции не разглашается, устройство выйдет на рынок не раньше мая. Цена мониторов составит от 549 до 899 долларов.
Автор: Сергей Сидорин