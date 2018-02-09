Впервые за 12 лет Twitter получил прибыль
Впервые за 12 лет сервис микроблогов Twitter получил чистую прибыль. В четвертом квартале прошлого года она составила 91,1 миллион долларов против убытка в 167 миллионов в 2016 году. Об этом говорится в отчете компании.
Квартальная выручка Twitter выросла на 2 процента, в том числе за рекламу увеличилась на 1% - до 644 миллионов, а не рекламная на 10% - до 87 миллионов долларов.
По итогу 2017 года, убыток GAAP снизился в четыре раза в сравнении с 2016 годом, достигнув 108 млн долларов. К этому времени количество пользователей соцсети перешагнуло отметку 330 миллионов человек.
Квартальная выручка Twitter выросла на 2 процента, в том числе за рекламу увеличилась на 1% - до 644 миллионов, а не рекламная на 10% - до 87 миллионов долларов.
По итогу 2017 года, убыток GAAP снизился в четыре раза в сравнении с 2016 годом, достигнув 108 млн долларов. К этому времени количество пользователей соцсети перешагнуло отметку 330 миллионов человек.
Автор: Вера Антонова