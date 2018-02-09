Ученые разработали универсальную нановакцину для борьбы с раком
Американские ученые из Национального института биоинженерии и биовизуализации разработали совершенно новую вакцину от рака. Нановакцина содержит соединения, которые заставят иммунные клетки атаковать злокачественные опухоли путем доставки в лимфатические узлы, при помощи белка альбумина.
Согласно статье ученых, опубликованной в журнале Nature Communications, в состав нановакцины входят белки антигены, благодаря которым лимфоциты способны распознавать многие виды злокачественных опухолей. Для усиления иммунной реакции организма к антигенам присоединили небольшие фрагменты ДНК.
Препарат проходил тесты на нескольких видах опухолей, а особенно детально изучили действие против рака тимуса у грызунов. Семеро мышей получали по две-три инъекции вакцины раз в две недели, а два месяца спустя ввели активные опухолевые клетки. Через четыре месяца после этого умерло всего двое, остальным внедрили еще одну дозу раковых клеток. Прошло еще два месяца и в живых осталось четыре грызуна, и это очень хороший результат, было отмечено учеными.
Тесты будут продолжаться, и в планах создать почти совершенную вакцину, которая еще будет способствовать полной регрессии злокачественных раковых опухолей.
Согласно статье ученых, опубликованной в журнале Nature Communications, в состав нановакцины входят белки антигены, благодаря которым лимфоциты способны распознавать многие виды злокачественных опухолей. Для усиления иммунной реакции организма к антигенам присоединили небольшие фрагменты ДНК.
Препарат проходил тесты на нескольких видах опухолей, а особенно детально изучили действие против рака тимуса у грызунов. Семеро мышей получали по две-три инъекции вакцины раз в две недели, а два месяца спустя ввели активные опухолевые клетки. Через четыре месяца после этого умерло всего двое, остальным внедрили еще одну дозу раковых клеток. Прошло еще два месяца и в живых осталось четыре грызуна, и это очень хороший результат, было отмечено учеными.
Тесты будут продолжаться, и в планах создать почти совершенную вакцину, которая еще будет способствовать полной регрессии злокачественных раковых опухолей.
Автор: Тригуб Сергей