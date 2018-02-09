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Петербург возглавил перечень самых популярных городов России среди туристов
Российское аналитическое агентство опубликовало перечень наиболее популярных среди любителей путешествовать городов Федерации. Рейтинг включает данные состоянием на 6 февраля текущего года.

Петербург возглавил перечень самых популярных городов России среди туристов


Первые три строчки по результатам анализа внутреннего туризма заняли столица, Петербург и город Сочи. В 2017 году в Москву решило приехать 21,6 млн гостей (прирост достиг 13%), в том числе около 5 млн иностранцев, чье число выросло на 34%. Петербург посетило 7,9 млн туристов (+9%), в том числе 3,7 из-за границы (+34%). В Сочи побывало более 6 млн человек, из которых сорок тысяч - приезжие (прирост составил 15%).

Четвертую ступеньку рейтинга занял Владивосток (3,2 млн, +13%), на пятой оказалась Казань (около 2,8 млн, +10%), на шестом месте – Екатеринбург (больше 2 млн).

Седьмую позицию заслужила занять Астрахань (больше 2 млн), а за ней расположился Нижний Новгород (почти 2 млн). Девятая и десятая строчка рейтинга достались соответственно Сергиеву Посаду (1,9 млн) и Суздали с 1,7 млн приезжих. При этом в список не попали курорты Анапа, Ялта и популярный Геленджик, в которых отдыхает около 1 млн человек каждый год.

Кроме того, эксперты сообщили, что численность внутренних туристов в прошлом году выросла почти до 57 млн, это на 3% больше, нежели в 2016 году.

Автор: Дрокина Татьяна
Сегодня, 08:00
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