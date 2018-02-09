Ученые: 60% муравьев вырабатывают способные помочь людям антибиотики
Учены выяснили, что 60% муравьев вырабатывают антибиотики, способные оказать людям помощь во время кризиса резистентности к соответствующей группе медицинских препаратов. Ранее исследователи выяснили, что эти насекомые производят собственные вещества для противостояния болезням, но теперь удалось доказать, что они могут оказывать помощь и людям.
Исследователи Университета Северной Каролины определили, что одни из наиболее распространенных насекомых на Земле могут успешно противостоять большому количеству заболеваний путем выработки антибиотиков. Как выяснилось, 12 разновидностей вырабатывают специфический антимикробный агент, переносимый на их экзоскелетах. Эта новость хороша для ученых, ведущих разработку методов препятствования антибиотикорезистентности.
Целью очередных работ станет исследование различного рода «лечебных» муравьев, а также методов воздействия на них бактерий. Предполагается, что это позволит определить какие конкретно субстанции отличаются эффектом антибиотиков и способны помочь человеку.
Исследователи Университета Северной Каролины определили, что одни из наиболее распространенных насекомых на Земле могут успешно противостоять большому количеству заболеваний путем выработки антибиотиков. Как выяснилось, 12 разновидностей вырабатывают специфический антимикробный агент, переносимый на их экзоскелетах. Эта новость хороша для ученых, ведущих разработку методов препятствования антибиотикорезистентности.
Целью очередных работ станет исследование различного рода «лечебных» муравьев, а также методов воздействия на них бактерий. Предполагается, что это позволит определить какие конкретно субстанции отличаются эффектом антибиотиков и способны помочь человеку.
Автор: Валерий Антонов