Аппарат GOES NASA зафиксировал на Солнце первую с октября серию вспышек
Ученые NASA зафиксировали на Солнце первую с минувшего октября серию не сильных, но явно заметных вспышек. Выявить всплески удалось благодаря космическому аппарату GOES.
Как следует из официального заявления экспертов, сами вспышки не очень сильные и находятся на удалении от линии Солнце-Земля. Разрядам присвоен уровень C, они не повлияют на жителей Земли. Похожие вспышки ранее наблюдались в начале и в конце октября 2017 года. Первая вспышка была на уровне С1.0, последняя на уровне M1.1. Затем активность звезды упала до нуля.
Нынешняя серия всплесков началась 4 февраля. Уровня C из 30 наблюдаемых разрядов достигли лишь два. В данный момент активность на Солнце снова падает. В ближайшие сутки она сократиться до нулевых значений.
К слову, в Японии усилят систему контроля за подобными всплесками на звезде.
Как следует из официального заявления экспертов, сами вспышки не очень сильные и находятся на удалении от линии Солнце-Земля. Разрядам присвоен уровень C, они не повлияют на жителей Земли. Похожие вспышки ранее наблюдались в начале и в конце октября 2017 года. Первая вспышка была на уровне С1.0, последняя на уровне M1.1. Затем активность звезды упала до нуля.
Нынешняя серия всплесков началась 4 февраля. Уровня C из 30 наблюдаемых разрядов достигли лишь два. В данный момент активность на Солнце снова падает. В ближайшие сутки она сократиться до нулевых значений.
К слову, в Японии усилят систему контроля за подобными всплесками на звезде.
Автор: Нина Лукашева