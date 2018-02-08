McDonalds разыграет для влюбленных бигмак с сапфирами
На официальном сайте компании McDonalds сообщается, что ко Дню святого Валентина сеть ресторанов быстрого питания разыграет для влюбленных бигмак с сапфирами и бриллиантами. «Блюдо» будет украшать кольцо из желтого золота.
Стоимость ювелирного изделия под названием Bling Mac составит 12,5 тысяч долларов. В бигмаке зерна кунжута имитируют бесцветные бриллианты, а салат, кетчуп и сыр выполнены из сапфиров. Сотрудники McDonalds предложили подарить необычное кольцо девушке к празднику.
Также в McDonalds разыграют одно из колец. Чтобы получить приз, пользователь Сети должен оставить в Twitter оригинальную любовную клятву и снабдить ее хештегом #BlingMacContest.
Конкурс начался 7 февраля. Подведение итогов состоится на День святого Валентина 14 февраля.
Ранее в McDonald's рассказали, что в их заведениях имеется особая система поставки и подачи Coca-Cola.
Стоимость ювелирного изделия под названием Bling Mac составит 12,5 тысяч долларов. В бигмаке зерна кунжута имитируют бесцветные бриллианты, а салат, кетчуп и сыр выполнены из сапфиров. Сотрудники McDonalds предложили подарить необычное кольцо девушке к празднику.
Также в McDonalds разыграют одно из колец. Чтобы получить приз, пользователь Сети должен оставить в Twitter оригинальную любовную клятву и снабдить ее хештегом #BlingMacContest.
Конкурс начался 7 февраля. Подведение итогов состоится на День святого Валентина 14 февраля.
Ранее в McDonald's рассказали, что в их заведениях имеется особая система поставки и подачи Coca-Cola.
Автор: Сергей Сидорин