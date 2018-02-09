«Ростелеком» запланировал продать свою «дочку» в Армении
«Ростелеком» включил в план 2018 года отчуждение дочернего предприятия в Армении. Страна является первой в ближнем зарубежье, в которой коммуникационная компания начала оказывать услуги частным клиентам в сегменте интернет-услуг.
В 2012 году российская структура приобрела 75% процентов минус одна акция армянского оператора, сделка была оценена в 22,5 млн долларов. Михаил Осеевский, глава «Ростелекома», заявил о возможной продаже дочерней GNC-Alfa. В настоящее время идёт анализ того, насколько данный бизнес комплементарен для крупного предприятия. Практика показывает, заявил Осеевский, что «межстрановая синергия не очевидна». Имеются различия в законодательстве, клиентской базе и предлагаемых продуктах. «Мы думаем, как наиболее эффективно организовать нашу работу там. В том числе через продажу», - подчеркнул глава «Ростелекома».
GNC-Alfa признана провайдером, она представляет наиболее качественные услуги в Армении. Компания имеет наиболее высокий индекс лояльности в теле- и интернет-сегменте.
В 2012 году российская структура приобрела 75% процентов минус одна акция армянского оператора, сделка была оценена в 22,5 млн долларов. Михаил Осеевский, глава «Ростелекома», заявил о возможной продаже дочерней GNC-Alfa. В настоящее время идёт анализ того, насколько данный бизнес комплементарен для крупного предприятия. Практика показывает, заявил Осеевский, что «межстрановая синергия не очевидна». Имеются различия в законодательстве, клиентской базе и предлагаемых продуктах. «Мы думаем, как наиболее эффективно организовать нашу работу там. В том числе через продажу», - подчеркнул глава «Ростелекома».
GNC-Alfa признана провайдером, она представляет наиболее качественные услуги в Армении. Компания имеет наиболее высокий индекс лояльности в теле- и интернет-сегменте.
Автор: Семен Зайцев