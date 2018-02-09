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Российские ученые планируют через пару лет выпустить лекарство от старения
Российские ученые вместе со своими иностранными коллегами планируют выпустить препарат с антиоксидантом, замедляющий старение. Новинка должна выйти на рынок через пару лет. Об этом стало известно 8 февраля от Владимира Скулачева, академика, выступавшего на пресс-конференции.

Российские ученые планируют через пару лет выпустить лекарство от старения

По словам специалисты, он со своими 300 коллегами занимается реализацией довольно масштабного проекта по борьбе со старением организма. Ранее уже было выпущено такое лекарство, а с 1 декабря 2017 года в аптеках в продаже появилась мазь, заживляющая незаживающие раны и ожоги.

«И третье, что было сделано, - начато испытание лекарства от старости, это уже системное лечение», - добавил специалист. Он уверен, что препарат станет доступен всем через 2-3 года. Его уже испытывают. Результаты опытов, проведенных на грибах, беспозвоночных и рыбах, позитивны.

Автор: Вера Антонова
Сегодня, 08:48
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