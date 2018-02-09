Российские ученые планируют через пару лет выпустить лекарство от старения
Российские ученые вместе со своими иностранными коллегами планируют выпустить препарат с антиоксидантом, замедляющий старение. Новинка должна выйти на рынок через пару лет. Об этом стало известно 8 февраля от Владимира Скулачева, академика, выступавшего на пресс-конференции.
По словам специалисты, он со своими 300 коллегами занимается реализацией довольно масштабного проекта по борьбе со старением организма. Ранее уже было выпущено такое лекарство, а с 1 декабря 2017 года в аптеках в продаже появилась мазь, заживляющая незаживающие раны и ожоги.
«И третье, что было сделано, - начато испытание лекарства от старости, это уже системное лечение», - добавил специалист. Он уверен, что препарат станет доступен всем через 2-3 года. Его уже испытывают. Результаты опытов, проведенных на грибах, беспозвоночных и рыбах, позитивны.
По словам специалисты, он со своими 300 коллегами занимается реализацией довольно масштабного проекта по борьбе со старением организма. Ранее уже было выпущено такое лекарство, а с 1 декабря 2017 года в аптеках в продаже появилась мазь, заживляющая незаживающие раны и ожоги.
«И третье, что было сделано, - начато испытание лекарства от старости, это уже системное лечение», - добавил специалист. Он уверен, что препарат станет доступен всем через 2-3 года. Его уже испытывают. Результаты опытов, проведенных на грибах, беспозвоночных и рыбах, позитивны.
Автор: Вера Антонова