Компания YouTube не доказала влияния России на референдум по Brexit
Директор по связям с государственными структурами компании YouTube Джунипер Даунс сообщила, что доказательства влияния России на проведение и результат референдума по Brexit полностью отсутствуют. Ранее выдвинутые догадки и предположения не подтвердились.
Британский парламент провел свои слушания по теме “фейковых новостей” в Вашингтоне, в рамках визита комитета цифровых технологий в США. Также в слушаниях участвовали огромные компании массовой информации, такие как – Google, Facebook, Twitter, YouTube, и несколько телеканалов. Из тщательно проанализированной информации были сделаны выводы, что Россия никаким образом не вмешивалась в референдум, а тем более используя зарубежные сервисы.
Об этом расследовании было заявлено еще год назад, когда появлялось очень большое количество дезинформации, ставшей одной из самых больших проблем на сегодняшний момент. Представители Великобритании в свою очередь заявляли, что не верят в информацию о вмешательстве Российской Федерации, и отвергали все предположения.
Это уже не первая неправдивая информация такого рода. Ранее Россию обвиняли в попытках изменить итоги выборов Германии, Франции, США и Великобритании, но доказательств и аргументированных выводов с доказанными фактами сделано не было.
Британский парламент провел свои слушания по теме “фейковых новостей” в Вашингтоне, в рамках визита комитета цифровых технологий в США. Также в слушаниях участвовали огромные компании массовой информации, такие как – Google, Facebook, Twitter, YouTube, и несколько телеканалов. Из тщательно проанализированной информации были сделаны выводы, что Россия никаким образом не вмешивалась в референдум, а тем более используя зарубежные сервисы.
Об этом расследовании было заявлено еще год назад, когда появлялось очень большое количество дезинформации, ставшей одной из самых больших проблем на сегодняшний момент. Представители Великобритании в свою очередь заявляли, что не верят в информацию о вмешательстве Российской Федерации, и отвергали все предположения.
Это уже не первая неправдивая информация такого рода. Ранее Россию обвиняли в попытках изменить итоги выборов Германии, Франции, США и Великобритании, но доказательств и аргументированных выводов с доказанными фактами сделано не было.
Автор: Тригуб Сергей