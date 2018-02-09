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Компания YouTube не доказала влияния России на референдум по Brexit
Директор по связям с государственными структурами компании YouTube Джунипер Даунс сообщила, что доказательства влияния России на проведение и результат референдума по Brexit полностью отсутствуют. Ранее выдвинутые догадки и предположения не подтвердились.

Компания YouTube не доказала влияния России на референдум по Brexit


Британский парламент провел свои слушания по теме “фейковых новостей” в Вашингтоне, в рамках визита комитета цифровых технологий в США. Также в слушаниях участвовали огромные компании массовой информации, такие как – Google, Facebook, Twitter, YouTube, и несколько телеканалов. Из тщательно проанализированной информации были сделаны выводы, что Россия никаким образом не вмешивалась в референдум, а тем более используя зарубежные сервисы.

Компания YouTube не доказала влияния России на референдум по Brexit


Об этом расследовании было заявлено еще год назад, когда появлялось очень большое количество дезинформации, ставшей одной из самых больших проблем на сегодняшний момент. Представители Великобритании в свою очередь заявляли, что не верят в информацию о вмешательстве Российской Федерации, и отвергали все предположения.

Это уже не первая неправдивая информация такого рода. Ранее Россию обвиняли в попытках изменить итоги выборов Германии, Франции, США и Великобритании, но доказательств и аргументированных выводов с доказанными фактами сделано не было.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 07:10
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