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Запуск Falcon Heavy может нанести большой вред окружающей среде
Эксперты-экологи утверждают, что запуск ракеты Falcon Heavy может нанести большой вред окружающей среде. Это связано с большим количеством веществ, оставляемых при сжигании топлива, а также распространении космического мусора в случае неудач.

Запуск Falcon Heavy может нанести большой вред окружающей среде


Ученые рассказывают, что 95% массы любой ракеты составляет топливо. Falcon Heavy летает на очищенном керосине (RP-1) и жидком кислороде, который создают много углекислого газа при сжигании. Количество керосина в трех ракетах Falcon 9 составляет примерно 440 тонн, а RP-1 имеет содержание углерода 34%. Данное количество углерода ничто по сравнению с промышленными выбросами, однако разработчики планируют, что Falcon Heavy в скором времени сможет подниматься в космос каждый две недели. Таким образом количество углерода, который попадет в океан – 4000 тонн – может стать большой проблемой для человечества.

Кроме того, ракета-носитель может превратиться в космический мусор. Изначально планируется, что Falcon Heavy направится к Марсу, а что с ним произойдет после этого не сообщается. Экологи подчеркивают, что каждая космическая миссия должна задумываться об утилизации ненужных космических аппаратов. Любая неисправность ракеты может привести к тому, что космический мусор будет находиться не только на земной орбите, но и марсианской.

По некоторым данным, Falcon Heavy сбился с курса и летит не к Марсу, а поясу астероидов. После столкновения с ними корабль может распасться на много мелких кусков, которые смогут затруднить полеты на другие планеты.

Ранее сообщалось, что у России к 2025 году может появиться аналогичная Falcon Heavy ракета.

Автор: Сергей Сидорин
Вчера, 19:05
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