В Карагандинской области расследуют гибели девочки 10 лет
В Карагандинской области расследуют смерть девочки 10 лет. Как отметил Есентай Ашимов, занимающий пост главы отдела по вопросам образования в Темиртау, инцидент случился после уроков.
На момент обнаружения тела несовершеннолетней, её мать с двумя другими детьми пребывала дома вместе с двумя другими детьми. Предполагалось, что девочка в своей комнате делает уроки.
«Девочка активистка, учится на отлично. Семья благополучная. В школе никаких конфликтов нет», — цитируют СМИ Ашимова.
Как отметили работники компетентных органов Карагандинской области, по смерти ребенка инициировано досудебное разбирательство.
На момент обнаружения тела несовершеннолетней, её мать с двумя другими детьми пребывала дома вместе с двумя другими детьми. Предполагалось, что девочка в своей комнате делает уроки.
«Девочка активистка, учится на отлично. Семья благополучная. В школе никаких конфликтов нет», — цитируют СМИ Ашимова.
Как отметили работники компетентных органов Карагандинской области, по смерти ребенка инициировано досудебное разбирательство.
Автор: Валерий Антонов