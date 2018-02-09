Более 50% россиян делятся с близкими личными паролями в соцсетях
Более 50% россиян рассказывают близким свои пароли, которые они используют для соцсетей. Соответствующий опрос был проведен «Лабораторией Касперского».
54% опрошенных россиян признались, что не скрывают от вторых половинок свои пароли, при этом 79% считают, что у каждого должно быть свое пространство, в том числе и онлаин. 39% участвовавших в опросе граждан рассказали, что ссорились со своими близкими из-за личной информации, которую они узнали из Интернета без спроса.
Также, показало исследование «Лаборатории Касперского», проблема конфиденциальности в РФ усугубляется, если отношения в паре нельзя назвать счастливыми. В опросе участвовали 1000 человек.
54% опрошенных россиян признались, что не скрывают от вторых половинок свои пароли, при этом 79% считают, что у каждого должно быть свое пространство, в том числе и онлаин. 39% участвовавших в опросе граждан рассказали, что ссорились со своими близкими из-за личной информации, которую они узнали из Интернета без спроса.
Также, показало исследование «Лаборатории Касперского», проблема конфиденциальности в РФ усугубляется, если отношения в паре нельзя назвать счастливыми. В опросе участвовали 1000 человек.
Автор: Вера Антонова