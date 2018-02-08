На шоу «Дом-2» состоится бенефис Ольги Бузовой
На шоу проекта «Дом-2» пройдет бенефис Ольги Бузовой. Об этом сообщили представители телеканала «ТНТ». На странице официального Instagram-аккаунта знаменитости опубликована запись, в которой она сообщает общественность о подготовке спецвыпуска проекта.
Бузова подчеркивает, что в этот знаменательный для неё день в целях оказания поддержки прибудут мама и сестра, а также одноклассники. Последние примут участие в выступлении. Большое число поклонники встретили сообщение с радостью.
В комментариях пользователи отмечают, что непременно посмотрят выпуск «Дома-2» с бенефисом Бузовой. Хейтеры отметили, что с большим удовольствием смотрели за сложностями в отношениях участников телепроекта.
Бузова подчеркивает, что в этот знаменательный для неё день в целях оказания поддержки прибудут мама и сестра, а также одноклассники. Последние примут участие в выступлении. Большое число поклонники встретили сообщение с радостью.
В комментариях пользователи отмечают, что непременно посмотрят выпуск «Дома-2» с бенефисом Бузовой. Хейтеры отметили, что с большим удовольствием смотрели за сложностями в отношениях участников телепроекта.
Автор: Валерий Антонов