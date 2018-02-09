Эксперты: Ракета Falcon Heavy оказалась похожей на советский носитель Н1
Первый тестовый полет сверхтяжелой ракеты модели Falcon Heavy, которая вывела на орбиту электромобиль Tesla Roadster, вызвала неоднозначную реакцию мирового сообщества. К проекту Илона Маска выдвигают ряд критических замечаний.
Специалисты космической индустрии при оценке результатов запуска американской ракеты-носителя, сделали соответствующие выводы. Разгонный блок не удалось посадить на платформу, он упал в воды Атлантического океана. Falcon Heavy, имеющая 27 двигателей, обеспечивающая вывод на низкую орбиту около 64 тонн полезного груза, нельзя признать целесообразным. Конструктивно ракета напоминает советскую модель Н1, созданной в 60-х годах ХХ столетия.
Особо отмечено, что эксперты высказали сомнения в экономической целесообразности применения новой ракеты. В ней нет какой-либо необходимости, так как другие типы подобного оборудования вполне способны выводить в космос телекоммуникационные
спутники.
Специалисты космической индустрии при оценке результатов запуска американской ракеты-носителя, сделали соответствующие выводы. Разгонный блок не удалось посадить на платформу, он упал в воды Атлантического океана. Falcon Heavy, имеющая 27 двигателей, обеспечивающая вывод на низкую орбиту около 64 тонн полезного груза, нельзя признать целесообразным. Конструктивно ракета напоминает советскую модель Н1, созданной в 60-х годах ХХ столетия.
Особо отмечено, что эксперты высказали сомнения в экономической целесообразности применения новой ракеты. В ней нет какой-либо необходимости, так как другие типы подобного оборудования вполне способны выводить в космос телекоммуникационные
спутники.
Автор: Семен Зайцев