Стоимость Citroen C3 Aircross в России составит 1 069 000 рублей
12 марта 2018 года стартуют продажи нового вместительного внедорожника Citroen C3 Aircross, стоимость которого на российском рынке начнется с отметки в 1 069 000 рублей. Изюминкой автомобиля будет являться 90 вариаций цветовой гаммы кузова.
Любую модель предлагается выбрать в восьми вариантах покраски кузова, где 4 цвета будут для окрашивания крыши, а 4 для оформления внешнего вида Color Pack. Такая вариативность цветовой палитры нужна для реек на крыше, обшивке зеркал, декорирования задних боковых окон, полоски передних фар и вставок по центру колесных дисков.
Салон автомобиля предлагается в пяти разных обработках. Под капотом кроссовер оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем с тремя цилиндрами мощностью в 82/110 л.с., также доступен вариант дизельного агрегата объемом 1,6 литра силой в 92 «лошадки». Что касается трансмиссии, то на бензине 82-сильный и дизельный двигатели будут оснащены механической коробкой передач на 5 ступеней, а агрегат на 110 л.с. получит 6-ступенчатую КПП.
Перечнем основных характеристик Citroen C3 Aircross станут металлическая зажита картера двигателя, электроуправление боковыми зеркалами и их подогрев, климат-контроль. Сюда же войдет аудиосистема с USB-портом и Bluetooth.
Старшие модели укомплектования будут иметь авто-подогрев передних сидений, противотуманное освещение, кондиционер, систему мультимедиа с дисплеем в 7 дюймов, паркометр и электрогидравлическую систему Grip Control на 5 режимов функционирования.
Зависимо от степени укомплектованности кроссоверу будут предложены варианты с люком в крыше, портативным зарядным устройством для гаджета, монитор видеоизображения заднего вида, проекционный дисплей и большой выбор дополнительных электронных систем.
Дополнительных сведений о внедорожнике Citroen C3 Aircross пока не имеется.
Любую модель предлагается выбрать в восьми вариантах покраски кузова, где 4 цвета будут для окрашивания крыши, а 4 для оформления внешнего вида Color Pack. Такая вариативность цветовой палитры нужна для реек на крыше, обшивке зеркал, декорирования задних боковых окон, полоски передних фар и вставок по центру колесных дисков.
Салон автомобиля предлагается в пяти разных обработках. Под капотом кроссовер оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем с тремя цилиндрами мощностью в 82/110 л.с., также доступен вариант дизельного агрегата объемом 1,6 литра силой в 92 «лошадки». Что касается трансмиссии, то на бензине 82-сильный и дизельный двигатели будут оснащены механической коробкой передач на 5 ступеней, а агрегат на 110 л.с. получит 6-ступенчатую КПП.
Перечнем основных характеристик Citroen C3 Aircross станут металлическая зажита картера двигателя, электроуправление боковыми зеркалами и их подогрев, климат-контроль. Сюда же войдет аудиосистема с USB-портом и Bluetooth.
Старшие модели укомплектования будут иметь авто-подогрев передних сидений, противотуманное освещение, кондиционер, систему мультимедиа с дисплеем в 7 дюймов, паркометр и электрогидравлическую систему Grip Control на 5 режимов функционирования.
Зависимо от степени укомплектованности кроссоверу будут предложены варианты с люком в крыше, портативным зарядным устройством для гаджета, монитор видеоизображения заднего вида, проекционный дисплей и большой выбор дополнительных электронных систем.
Дополнительных сведений о внедорожнике Citroen C3 Aircross пока не имеется.
Автор: Богданова Ярослава