Бывшая жена Александра Серова призналась, что жила с ним как в аду

Пара познакомилась на съемках клипа певца и между ними сразу завязались отношения. Серова вспоминает, что это было безумное чувство, но все изменилось после рождения дочери Мишель. Исполнитель сильно любил дочь, но изменял супруге. Он стал холодным, раздражительным, грубым и почти не помогал ухаживать за ребенком. Когда дочери исполнилось четыре года, Елена попыталась уйти от супруга, но Серов заявил, что после этого она никогда не увидит дочь. После этого она не поднимала долгое время вопроса о разводе.Елена Серова рассказывает, что певец после этого перестал скрывать измены и, как ей кажется, делал это специально. Когда он первый раз поднял на нее руку, то съехал с общей квартиры и они не жили вместе три года, но позже вновь возобновили отношения.Однако это не изменило ситуацию и исполнитель не изменил своего поведения. Через время женщина решилась на развод и привезла документы Серову. Он, в присутствии очередной любовницы, приказал ей положить документы на стол. На это экс-супруга ответила, что не прислуга ему и положила папку на комод. После этого певец избил Елену. Она не стала подавать заявления в полицию из-за дочери, которая после развода осталась жить с Александром Серовым.Женщина отметила, что несмотря на все, ее чувства не угасли.