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Виталина Цымбалюк-Романовская после развода с Джигарханяном носит траур
Виталина Цымбалюк-Романовская продолжает удивлять своим траурным видом после развода с Арменом Джигарханяном, популярным актером театра и кино. Поклонники известной пианистки не скрывают разочарования от мрачной одежды и просят сменить имидж на более красочный и веселый.

Виталина Цымбалюк-Романовская после развода с Джигарханяном носит траур


Сама Цымбалюк-Романовская считает, что эта ситуация является ее трауром по жизни, и она несчастлива. Возможно что развод с мужем дается ей не легко, и она переживает и нервничает по этому поводу, подчеркивая это на публике в особо плохом тоне. Но многие скептики не верят пианистке, настроены разоблачить ее и вывести на чистую воду. Исходя из мнения общественности, исполнительница просто отлично играет роль жертвы бракоразводного процесса, демонстрируя на публике свои черные наряды и также высказывается. Эти догадки пошли после информации о приобретенных ею квартирах в Москве на общую сумму в 100 миллионов рублей, а также постоянное посещение салонов красоты премиум класса.

Личный адвокат Джигарханяна рассказал журналистам о том, что бывшая жена его клиента перед разводом снимала огромные суммы денег с его счетов, а также установила аппаратуру слежения в кабинете знаменитого актера. По данному факту возбуждено уголовное дело, и пианистке грозит два года тюрьмы.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 08:20
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