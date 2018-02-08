Учёные: Мужчины стирают постельное бельё после секса реже женщин
Мужчины реже берутся за стирку постельного белья после секса, чем женщины. Как сообщают ученые, это происходит в среднем по прошествии 18 дней с момента близости против 2-х дней соответственно. Соответствующие данные были представлены по итогам социсследования, реализованного в США.
Участниками исследования стали приблизительно 1000 граждан США. Респонденты мужского пола отметили, что периодичность смены белья составляет около 1 месяца, однако если в кровати они занимались сексом, то это время будет сокращено до 19 дней.
У женщин показатели составили 18 дней при обычных условиях и 2 дня после секса. В то же время учёные порекомендовали не затягивать с этим, поскольку в постельном белье могут скопиться разные микроорганизмы, что повышает риск возникновения инфекций.
Участниками исследования стали приблизительно 1000 граждан США. Респонденты мужского пола отметили, что периодичность смены белья составляет около 1 месяца, однако если в кровати они занимались сексом, то это время будет сокращено до 19 дней.
У женщин показатели составили 18 дней при обычных условиях и 2 дня после секса. В то же время учёные порекомендовали не затягивать с этим, поскольку в постельном белье могут скопиться разные микроорганизмы, что повышает риск возникновения инфекций.
Автор: Валерий Антонов