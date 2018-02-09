Ученые: Жуки-бомбардиры вызывают рвоту и сбегают из желудка
Японские ученые в ходе исследования определили, что жуки-бомбардиры, которых съели хищники, вызывают рвоту и сбегают из желудка. Благодаря этому половина особей удается выжить.
Ученые отмечают, что жуки заливают желудок едким секретом, состоящим из смеси гидрохинонов и перекиси водорода, которые образуют атомарный кислород. Газ окисляет гидрохиноны до хинонов. Вещество при попадании на кожу или слизистую оболочку вызывают раздражение, а при проникновении в организм – анемию.
Во время химической реакции образуется тепло до 100 градусов. Скорость выстрела секретом составляет 10 метров в секунду. Каждый жук способен сделать до 30 выстрелов за непродолжительное время.
Отмечается, что больший шанс выжить имеют крупные особи, которые могут выпрыснуть больше ядовитого вещества. Также шанс на выживание имеют те насекомые, попавшие в желудок некрупных жаб.
Кроме того, ученые установили, что бомбардиры могут находиться в желудке до 20 минут без особого ущерба для здоровья.
Ученые отмечают, что жуки-бомбардиры не единственные, кто может выбраться из желудка. Такое особенностью обладают некоторые улитки, мидии, нематоды и тритоны.
Ученые отмечают, что жуки заливают желудок едким секретом, состоящим из смеси гидрохинонов и перекиси водорода, которые образуют атомарный кислород. Газ окисляет гидрохиноны до хинонов. Вещество при попадании на кожу или слизистую оболочку вызывают раздражение, а при проникновении в организм – анемию.
Во время химической реакции образуется тепло до 100 градусов. Скорость выстрела секретом составляет 10 метров в секунду. Каждый жук способен сделать до 30 выстрелов за непродолжительное время.
Отмечается, что больший шанс выжить имеют крупные особи, которые могут выпрыснуть больше ядовитого вещества. Также шанс на выживание имеют те насекомые, попавшие в желудок некрупных жаб.
Кроме того, ученые установили, что бомбардиры могут находиться в желудке до 20 минут без особого ущерба для здоровья.
Ученые отмечают, что жуки-бомбардиры не единственные, кто может выбраться из желудка. Такое особенностью обладают некоторые улитки, мидии, нематоды и тритоны.
Автор: Сергей Сидорин