Батрутдинов и Бузова запланировали свадьбу на октябрь
Тимур Батрутдинов запланировал свадьбу с Ольгой Бузовой на 28 октября. Мероприятие состоится в Барселоне.
Стоит сказать, что в последнее время о Бузовой и Батрутдинове говорят все. Пара всячески показывает нежное отношение друг к другу на камеру, а также даже вместе отдыхает в Таиланде, откуда, собственно, все и началось. Сейчас юморист заговорил и о свадьбе. Мероприятие состоится в октябре в Барселоне, если до этого знаменитости не найдут себе другие половинки. По словам Батрутдинова, Бузова – феномен современности, талантливая и открытая артистка.
Пока что неясно, правдива ли информация о грядущей свадьбе, так как никаких официальных заявлений звезды не делали. Они то и дело «случайно» встречаются везде и всегда и, возможно, даже разыгрывают такие сцены ради пиара, предполагают фолловеры.
Стоит сказать, что в последнее время о Бузовой и Батрутдинове говорят все. Пара всячески показывает нежное отношение друг к другу на камеру, а также даже вместе отдыхает в Таиланде, откуда, собственно, все и началось. Сейчас юморист заговорил и о свадьбе. Мероприятие состоится в октябре в Барселоне, если до этого знаменитости не найдут себе другие половинки. По словам Батрутдинова, Бузова – феномен современности, талантливая и открытая артистка.
Пока что неясно, правдива ли информация о грядущей свадьбе, так как никаких официальных заявлений звезды не делали. Они то и дело «случайно» встречаются везде и всегда и, возможно, даже разыгрывают такие сцены ради пиара, предполагают фолловеры.
Автор: Вера Антонова