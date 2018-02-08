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В Украине Запорожскому автозаводу грозит остановка
В Украине Запорожский автозавод может прекратить работу. Причиной для консервации производственной площадки АвтоЗАЗ предварительно указывается отсутствие заказов, сообщается в данных пресс-центра «УкрАвто».

В Украине Запорожскому автозаводу грозит остановка


«Сегодня ЗАЗ пытается найти любые возможные заказы, производить даже непрофильную продукцию. Ведутся переговоры касательно сборки тракторов корейской марки LS. Все данные действия преследуют цель сохранить предприятие и непосредственно коллектив специалистов, не допустить падение промышленного потенциала региона. Если в скором времени положение не поменяется, единственным выходом станет полная консервация производства», - сообщается в послании пресс-центра корпорации.

Работники «УкрАвто» выразили опасения, что консервация производства на ЗАЗ может вызвать «прекращение существования в Украине автомобилестроительной отрасли». Представители корпорации признают, что площадка функционирует убыточно, а объем долгов по кредитным займам на январь текущего года превысил планку в $130 млн.

В минувшем календарном периоде году на мощностях этого предприятия удалось произвести суммарно 1,674 тысячи единиц автотранспортных средств. В то же время проектная мощность составляет 150 тысяч единиц ежегодно. Свыше 1,3 тысячи работников завода были вынуждены перейти на занятость в режиме неполной рабочей недели. АвтоЗАЗ остается самым крупным автозаводом в Украине.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 19:52
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