В Украине Запорожскому автозаводу грозит остановка
В Украине Запорожский автозавод может прекратить работу. Причиной для консервации производственной площадки АвтоЗАЗ предварительно указывается отсутствие заказов, сообщается в данных пресс-центра «УкрАвто».
«Сегодня ЗАЗ пытается найти любые возможные заказы, производить даже непрофильную продукцию. Ведутся переговоры касательно сборки тракторов корейской марки LS. Все данные действия преследуют цель сохранить предприятие и непосредственно коллектив специалистов, не допустить падение промышленного потенциала региона. Если в скором времени положение не поменяется, единственным выходом станет полная консервация производства», - сообщается в послании пресс-центра корпорации.
Работники «УкрАвто» выразили опасения, что консервация производства на ЗАЗ может вызвать «прекращение существования в Украине автомобилестроительной отрасли». Представители корпорации признают, что площадка функционирует убыточно, а объем долгов по кредитным займам на январь текущего года превысил планку в $130 млн.
В минувшем календарном периоде году на мощностях этого предприятия удалось произвести суммарно 1,674 тысячи единиц автотранспортных средств. В то же время проектная мощность составляет 150 тысяч единиц ежегодно. Свыше 1,3 тысячи работников завода были вынуждены перейти на занятость в режиме неполной рабочей недели. АвтоЗАЗ остается самым крупным автозаводом в Украине.
«Сегодня ЗАЗ пытается найти любые возможные заказы, производить даже непрофильную продукцию. Ведутся переговоры касательно сборки тракторов корейской марки LS. Все данные действия преследуют цель сохранить предприятие и непосредственно коллектив специалистов, не допустить падение промышленного потенциала региона. Если в скором времени положение не поменяется, единственным выходом станет полная консервация производства», - сообщается в послании пресс-центра корпорации.
Работники «УкрАвто» выразили опасения, что консервация производства на ЗАЗ может вызвать «прекращение существования в Украине автомобилестроительной отрасли». Представители корпорации признают, что площадка функционирует убыточно, а объем долгов по кредитным займам на январь текущего года превысил планку в $130 млн.
В минувшем календарном периоде году на мощностях этого предприятия удалось произвести суммарно 1,674 тысячи единиц автотранспортных средств. В то же время проектная мощность составляет 150 тысяч единиц ежегодно. Свыше 1,3 тысячи работников завода были вынуждены перейти на занятость в режиме неполной рабочей недели. АвтоЗАЗ остается самым крупным автозаводом в Украине.
Автор: Валерий Антонов