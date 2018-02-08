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Россия испытала плазменные двигатели СПД-140
Новые плазменные двигатели, маркированные как СПД-140, успешно прошли летные испытания. Российская разработка предназначена для спутников, отмечают СМИ со ссылкой на слова Николая Тестоедова, главы «ИСС имени Решетнева».

Россия испытала плазменные двигатели СПД-140


Специалист заявил, что силовые агрегаты прошли аппробацию приблизительно 1,5 месяца назад.

«Получили летную квалификацию для этого двигателя тоже, не только наземную. Летные испытания реализовали в составе одного из европейских спутников», — отметил Тестоедов.

В очередных проектах, которые потребуют довывода крупных масс, неспособных переноситься ракетой, «ИСС Решетнева» намеревается разместить на спутниках дополнительные силовые агрегаты высокой тяги, дающие возможность более быстро выводить аппарат на требуемую позицию. К примеру, предполагается применять не СПД-100, но СПД-140, отличающегося высокой тягой. Сила последней достигает в 7-8 раз больших значений, что в такое же число раз уменьшает время, необходимое на довыведение спутника. Плазменный двигатель для ракеты представляет собой некоторую разновидность электродвигателя. Его конструкция предполагает, что рабочее тело будет ускорено, пребывая в состоянии плазмы.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 21:15
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