Россия испытала плазменные двигатели СПД-140
Новые плазменные двигатели, маркированные как СПД-140, успешно прошли летные испытания. Российская разработка предназначена для спутников, отмечают СМИ со ссылкой на слова Николая Тестоедова, главы «ИСС имени Решетнева».
Специалист заявил, что силовые агрегаты прошли аппробацию приблизительно 1,5 месяца назад.
«Получили летную квалификацию для этого двигателя тоже, не только наземную. Летные испытания реализовали в составе одного из европейских спутников», — отметил Тестоедов.
В очередных проектах, которые потребуют довывода крупных масс, неспособных переноситься ракетой, «ИСС Решетнева» намеревается разместить на спутниках дополнительные силовые агрегаты высокой тяги, дающие возможность более быстро выводить аппарат на требуемую позицию. К примеру, предполагается применять не СПД-100, но СПД-140, отличающегося высокой тягой. Сила последней достигает в 7-8 раз больших значений, что в такое же число раз уменьшает время, необходимое на довыведение спутника. Плазменный двигатель для ракеты представляет собой некоторую разновидность электродвигателя. Его конструкция предполагает, что рабочее тело будет ускорено, пребывая в состоянии плазмы.
Специалист заявил, что силовые агрегаты прошли аппробацию приблизительно 1,5 месяца назад.
«Получили летную квалификацию для этого двигателя тоже, не только наземную. Летные испытания реализовали в составе одного из европейских спутников», — отметил Тестоедов.
В очередных проектах, которые потребуют довывода крупных масс, неспособных переноситься ракетой, «ИСС Решетнева» намеревается разместить на спутниках дополнительные силовые агрегаты высокой тяги, дающие возможность более быстро выводить аппарат на требуемую позицию. К примеру, предполагается применять не СПД-100, но СПД-140, отличающегося высокой тягой. Сила последней достигает в 7-8 раз больших значений, что в такое же число раз уменьшает время, необходимое на довыведение спутника. Плазменный двигатель для ракеты представляет собой некоторую разновидность электродвигателя. Его конструкция предполагает, что рабочее тело будет ускорено, пребывая в состоянии плазмы.
Автор: Валерий Антонов