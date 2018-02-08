СМ: У Эвелины Бледанс в бассейне слетел бюстгальтер
У Эвелины Бледанс во время плавания в бассейне слетел бюстгальтер, это не осталось незамеченным у поклонников звезды. Несмотря на инцидент, подписчики считают телеведущую успешной женщиной и заботливой матерью.
Известная ведущая в настоящее время отдыхает со своим сыном в Индонезии, звезда регулярно публикует в популярной социальной сети Instagram, в своём микроблоге, новые фотографии. На одной из них подписчики увидели, что у телезвезды обнажилась грудь вследствие слетевшего бюстгальтера. Это произошло, когда актриса купалась вместе с Семёном. Звезда размещает в Сети фотоснимки с отдыха на Бали, на них представлены красивые пейзажи, местные жители, слоны, фрукты. В этот раз артистка разместила фото, сделанное непосредственно в бассейне. Многочисленные поклонники отметили, что Бледанс выглядит великолепно.
За короткое время снимок набрал 15 тысяч отметок «Нравится», фанаты звезды оставили комментарии, выразив свои восторги. Некоторые поклонники дали совет телеведущей закрывать пикантную часть тела. Снимок Эвелина Бледанс подписала лаконично: «Ешь. Люби. Молись».
Известная ведущая в настоящее время отдыхает со своим сыном в Индонезии, звезда регулярно публикует в популярной социальной сети Instagram, в своём микроблоге, новые фотографии. На одной из них подписчики увидели, что у телезвезды обнажилась грудь вследствие слетевшего бюстгальтера. Это произошло, когда актриса купалась вместе с Семёном. Звезда размещает в Сети фотоснимки с отдыха на Бали, на них представлены красивые пейзажи, местные жители, слоны, фрукты. В этот раз артистка разместила фото, сделанное непосредственно в бассейне. Многочисленные поклонники отметили, что Бледанс выглядит великолепно.
За короткое время снимок набрал 15 тысяч отметок «Нравится», фанаты звезды оставили комментарии, выразив свои восторги. Некоторые поклонники дали совет телеведущей закрывать пикантную часть тела. Снимок Эвелина Бледанс подписала лаконично: «Ешь. Люби. Молись».
Автор: Семен Зайцев