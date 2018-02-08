"АвтоВАЗ" отложил дату выпуска седана Lada Vesta Cross до 2019 года
Стало известно, что "АвтоВАЗ" немного опаздывает с графиком, и выпуск новой Lada Vesta Cross перенесен. Модель покажут не в этом году, а в начале следующего. Об этом пишут автомобильные медиа.
Изначально предполагалось, что сборка Lada Vesta Cross стартует уже в третьем квартале 2018, но график был скорректирован и процесс перенесен. Неназванные источники на заводе "АвтоВАЗ" пояснили, что такие изменения связаны с растущим спросом на обычные модели Lada Vesta, так что с пятидверкой придется подождать.
Кроме того, были внесены изменения в график выпуска спортивной версии Lada Vesta Cross. Сборка начнется только в мае, хотя изначально была запланирована на февраль.
Изначально предполагалось, что сборка Lada Vesta Cross стартует уже в третьем квартале 2018, но график был скорректирован и процесс перенесен. Неназванные источники на заводе "АвтоВАЗ" пояснили, что такие изменения связаны с растущим спросом на обычные модели Lada Vesta, так что с пятидверкой придется подождать.
Кроме того, были внесены изменения в график выпуска спортивной версии Lada Vesta Cross. Сборка начнется только в мае, хотя изначально была запланирована на февраль.
Автор: Вера Антонова