Технологии и профессии будущего в сельском хозяйстве
На интернет-занятии, которое состоялось в Центе моделирования высоко сложных прототипов, размещенном на базе научно-исследовательского технологического университета МИСиС, провела выступление ректор Тимирязевской академии Галина Золина, пишет timacad.ru
На занятии «Что ты знаешь о еде?» представители аграрного хозяйства рассказали миллионам школьникам по всей стране о новшествах, произошедших в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе Российской Федерации. Одними из преподавателей были глава правления директоров, бенефициар агрохолдинга "Долина овощей" Дмитрий Лашин, доктор химических наук кафедры Социально-педагогического института Елена Симбирских, руководитель управления ГК "Русагро" Кирилл Алифанов и ректор Галина Золина.
В первую очередь ребят интересовал вопрос о том, какая отрасль хозяйства наиболее перспективна в будущем. Галина Дмитриевне подчеркнула, что в нашем веке необходимы специалисты в сфере архитектуры живых систем. Это зооинженеры, биотехнологи, агрономы, молекулярные генетики, которые обладают талантом исследователя, поэтому каждый из них должен быть немного ученым. Ректор Тимирязевки отметила, что это занятие совпало не просто так с празднованием Дня науки.
Ее познавательный доклад о современной науке, достижениях в области селекции аграрного вуза, возможностях воздействия на рост растений, осуществлении интенсивной сельскохозяйственной деятельности с использованием крыш и стен зданий вызвал огромный восторг у учеников. Особое внимание привлекли образцы с посадочным материалом, из которых в дальнейшем можно вырастить высоко плодоносный сад.
В конце лекции школьники обступили ректора Тимирязевки со словами: «Мы знаем, куда идти учиться!» Но не только ученики, находящиеся в аудитории, но и онлайн-участники определили свои будущие профессии. Более тысячи лайков поставили в интернете под выступлением ректора Тимирязевки.
Это позволяет надеяться на то, что в ближайшее время страна получит квалифицированных специалистов, которых требует современное отечественное аграрное хозяйство.
На занятии «Что ты знаешь о еде?» представители аграрного хозяйства рассказали миллионам школьникам по всей стране о новшествах, произошедших в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе Российской Федерации. Одними из преподавателей были глава правления директоров, бенефициар агрохолдинга "Долина овощей" Дмитрий Лашин, доктор химических наук кафедры Социально-педагогического института Елена Симбирских, руководитель управления ГК "Русагро" Кирилл Алифанов и ректор Галина Золина.
В первую очередь ребят интересовал вопрос о том, какая отрасль хозяйства наиболее перспективна в будущем. Галина Дмитриевне подчеркнула, что в нашем веке необходимы специалисты в сфере архитектуры живых систем. Это зооинженеры, биотехнологи, агрономы, молекулярные генетики, которые обладают талантом исследователя, поэтому каждый из них должен быть немного ученым. Ректор Тимирязевки отметила, что это занятие совпало не просто так с празднованием Дня науки.
Ее познавательный доклад о современной науке, достижениях в области селекции аграрного вуза, возможностях воздействия на рост растений, осуществлении интенсивной сельскохозяйственной деятельности с использованием крыш и стен зданий вызвал огромный восторг у учеников. Особое внимание привлекли образцы с посадочным материалом, из которых в дальнейшем можно вырастить высоко плодоносный сад.
В конце лекции школьники обступили ректора Тимирязевки со словами: «Мы знаем, куда идти учиться!» Но не только ученики, находящиеся в аудитории, но и онлайн-участники определили свои будущие профессии. Более тысячи лайков поставили в интернете под выступлением ректора Тимирязевки.
Это позволяет надеяться на то, что в ближайшее время страна получит квалифицированных специалистов, которых требует современное отечественное аграрное хозяйство.
Автор: Роман